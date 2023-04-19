Румыния рассматривает возможность запрета на импорт продукции из Украины

Румыния рассматривает возможность запрета на импорт зерна из Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Румыния рассматривает возможность введения ограничительных мер по отношению продукции из Украины. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил премьер-министр страны Николае Чукэ, пишет издание Agerpres.

По словам Чукэ, ограничительные меры могут коснуться не только украинского зерна, но и молока, кур, а также подсолнечного масла и меда.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что любые меры должны быть приняты таким образом, чтобы не нарушать правила, установленные Евросоюзом, а также не нанести ущерба румынским фермерам.

Как ранее писал сайт KP.RU, 17 апреля Польша, Венгрия и Словакия приняли решение о приостановке импорта зерна, а также ряда продуктов из Украины. В среду, 19 апреля, к ним присоединилась Болгария. Премьер Гылыб Донев пояснил, что такое решение принято из-за существенных остатков продовольствия с прошлого года, что привело к нарушениям продовольственных цепочек и угрожает местным аграриям «крайне серьезными» последствиями.

Временные запреты вводятся на фоне протестов местных фермеров, которые несли большие убытки. Дело в том, что дешевое украинское зерно оставалось в Европе вместо того, чтобы отправиться в Африку. Это, в свою очередь, создавало избыток предложения на рынке.