Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета остается сам Владимир Путин, а его заместителем останется премьер-министр Михаил Мишустин.

Также в новый состав впервые вошли врио главы ДНР Денис Пушилин, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, зампред правительства Дмитрий Григоренко, гендиректор АНО “Россия - страна возможностей” Алексей Комиссаров и министр сельхозразвития Дмитрий Патрушев.

Полный список состава Совета опубликован на сайте президента России.

Владимир Путин планирует в ближайшее время провести заседание Совета по развитию местного самоуправления. Основными задачами данной структуры помимо разработки мер развития местного самоуправления является проработка мер обеспечения взаимодействия между органами власти федерального и регионального уровня.

Напомним, в начале апреля 2023 года президент России Владимир Путин утвердил новый состав членов Общественной палаты Российской Федерации, в который вошли 40 граждан, имеющие особые заслуги перед государством и обществом.