В Киево-Печерской лавре проходят стычки православных верующих с полицейскими

Около Киево-Печерской лавры проходят столкновения православных прихожан с полицией Фото: REUTERS

Прихожане канонической украинской православной церкви пытаются потеснить полицейских возле Киево-Печерской лавры. В интернете появилось видео очевидцев, на котором видно вооруженных силовиков, стоящих у входа в одну из галерей монастыря, и православных протестующих.

“Шакалы! Стоит, вытянулся, отвернулся — ты говори уже в глаза!” – сказал силовику один из верующих. Протестующие требуют от полицейских решение суда, на основании которого они находятся в монастыре.

Напомним, в марте 2023 года Минкультуры Украины без решения суда потребовало монахов УПЦ покинуть Киево-Лечерскую лавру. На территории Украины действуют две церкви – каноническая УПЦ и новая ПЦУ.

Власти Украины считают, что традиционная УПЦ может быть связана с Россией, и в январе 2023 года по поручению президента Владимира Зеленского внесли на рассмотрение парламента закон о запрете канонической Украинской православной церкви.

Недавно в офисе президента Зеленского заявили о недопустимости существования на Украине двух церквей и призвали ликвидировать каноническую Украинскую православную церковь, назвав ее "гнойником, который необходимо хирургически закрыть".