Индия стала самой большой по численности населения страной в мире, обогнав Китай на 2,9 миллиона человек

Индия стала самой большой по численности населения страной в мире Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из данных Фонда ООН о численности населения стало известно, что Индия стала страной с самой большой численностью населения, обогнав Китай на 2,9 миллиона человек. На данный момент в Индии проживает 1,4286 миллиарда людей, а в Китае 1.4257 миллиарда.

Также из данных фонда следует, что средний возраст живущих в Индии меньше, чем в Китае. В то время как в Индии 25% населения находятся в возрастной группе от 0 до 14 лет, в Китае эта же группа составляешь лишь 17%. В возрастной группе от 15 до 64 лет Китай опережает Индию на один процент, а в группе старше 65 на семь процентов.

Напомним, Россия недавно вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Из данных индийского министерства торговли и промышленности следует, что за прошлый финансовый год объем товарооборота составил около 13 миллиардов долларов, а по итогам десяти месяцев 2022-2023 финансового года увеличился более чем в три раза и достиг показателя в 39.8 миллиарда долларов.

Президент Индийского центра продвижения международных инициатив Ришабх Сетхи в студии “Комсомольской правды” на Восточном экономическом форуме заявил, что на фоне агрессивной экономической политики Запада наступило золотое время для отношений между Индией и Россией.