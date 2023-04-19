Российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска Фото: Александр КОЦ

Подразделения ВДВ России заблокировали Артемовск с северной и южной окраин

Подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», – говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР. Всего на Донецком направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о взятии двух кварталов Артемовска.

В ДНР тем временем заявили, что российские силы контролируют почти 90% Артемовска.

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