Российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска
Фото: Александр КОЦ
Подразделения ВДВ России заблокировали Артемовск с северной и южной окраин
Подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города, сообщает Министерство обороны РФ.
«На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин», – говорится в сводке в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, российские силы пресекли попытки Вооруженных сил Украины контратаковать северо-западной и центральной частях Артемовска, а также в районах населенных пунктов Ступочки и Красное в ДНР. Всего на Донецком направлении за прошедшие сутки ВСУ потеряли до 380 военнослужащих.
Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны России сообщило о взятии двух кварталов Артемовска.
В ДНР тем временем заявили, что российские силы контролируют почти 90% Артемовска.
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