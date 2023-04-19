Пентагон провел испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США провели очередные испытания сил ядерного сдерживания Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки в рамках демонстрации боевой готовности стратегических ядерных сил провели очередные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

“19 апреля провели оперативный испытательный пуск Minuteman III без боевой части, чтобы продемонстрировать готовность ядерных сил США и вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны”, – сообщили в пресс-релизе Пентагона.

Напомним, это не первый пуск МБР Minuteman III. Пентагон регулярно проводит запуски данных ракет без боевой части для демонстрации собственной уверенности в готовности сил ядерного сдерживания США. По сообщениям Пентагона, невооруженные пуски Minuteman III проходили более 300 раз, и никак не связаны с обстановкой в мире.

Сайт KP.RU рассказывал, что недавно российские ракетные войска стратегического назначения в рамках испытаний тоже запускали межконтинентальную баллистическую ракету. Успешный запуск российской МБР был произведен с полигона “Капустин Яр” в рамках испытания перспективного боевого оснащения ракет данного класса.