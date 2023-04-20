"Ъ": на поставляемые в Россию смартфоны из Китая начали предустанавливать RuStor

В России на китайских смартфонах начали предустанавливать RuStore Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России на поставляемые китайские смартфоны начали предустанавливать российский магазин приложений RuStore. Речь идет о гаджетах таких производителей как Xiaomi, Vivo, Realme, Infinix и Itel и других.

Сейчас бренды не предоставляют возможность RuStore получить доступ к системным настройкам Android. Это запрещено лицензией Google. Отмечается, что при первом включении пользователь должен сам разрешить приложению доступ к функциям.

При этом, компания Google может ввести санкционные меры против производителей из Китая в связи с таким решением, сообщает «Коммерсантъ».

О такой инициативе Минцифры стало известно в июле 2022 года. Тогда депутаты предлагали включить магазин приложений RuStore в список программ для обязательной предустановки на устройства, выпущенные в РФ и странах Евразийского экономического союза. Напомним, в конце мая прошлого года VK совместно с Минцифры РФ запустили бету-версию российского магазина приложений RuStore.