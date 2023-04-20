Кеннеди-младший заявил, что российской армии на Украине невозможно противостоять Фото: REUTERS

Племянник бывшего президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший считает, что российским войскам невозможно противостоять, однако в Вашингтоне об этом умалчивают. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

По его словам, российские войска «борются в соотношении от семи к одному до восьми к одному», и США не могут «противостоять им».

По мнению политика, конфликт на Украине является огромной проблемой для Соединенных Штатов, потому что он ведет к ускорению в сближении России и Китая, а это «худший исход» для Вашингтона.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Джо Байден поручил выделить Киеву еще один пакет военной помощи на сумму в 325 млн долларов. В поставку для Украины войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемые ракеты для машин Bradley, противотанковые комплексы АТ-4, мины, устройства для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для огнестрельного оружия, высокоточные боеприпасы для авиации и автомобили логистической поддержки.

Напомним, ранее Роберт Кеннеди-младший заявил, что планирует участвовать в выборах президента США в 2024 году.