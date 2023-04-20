Песков назвал недопущение Украины в НАТО одной из целей спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя приезд генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, заявил, что на данный момент в Кремле нет оценок перспектив вступления Украины в НАТО, но отметил, что противодействие этому является одной из главных задач специальной военной операции.

«Безусловно, потому что в противном случае это будет представлять серьезную, существенную опасность для безопасности нашей страны», - отметил представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, сегодня, 20 апреля, появилось сообщение о приезде Столтенберга в четверг, 20 апреля, в Киев. Ранее он прокомментировал вопрос о членстве Украины в блоке, отметив, что эта тема не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в украинском конфликте. По его словам, для предотвращения такого развития событий альянс должен и далее предоставлять Киеву помощь, а также его позиция «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО».