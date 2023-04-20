Компания Group-IB решила уйти с российского рынка Фото: REUTERS

Основанная бизнесменом Ильей Сачковым Group-IB, которая специализируется на информационной безопасности, сообщила о продаже российской части своего бизнеса локальным акционерам. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе компании.

Уточняется, что российская часть Group-IB продолжит свою работу на российском ранке под новым названием F.A.С.С.T., что означает Fight Against Cybercrime Technologies. Компания намерена отказаться от использования старого бренда до конца этого года. Однако бренд Group-IB продолжит использоваться материнской компанией, который зарегистрирован в Сингапуре, на международном рынке.

«В рамках дальнейшей диверсификации бизнеса российские активы Group-IB, одной из ведущих международных компаний по кибербезопасности, выкуплены локальными акционерами и топ-менеджментом. Развитие бизнеса продолжится под новым брендом – F.A.С.С.T.», - сказано в заявлении компании, где уточняют, что в дальнейшем Group-IB будет представлена только на международном рынке.

Сообщается, что компанию F.A.С.С.T. возглавит Валерий Баулин, который ранее был руководителем российского подразделения Group-IB. По его словам, изменения никак не отразится на защищенности клиентов компании.

Напомним, накануне Bloomberg заявил, что желающие уйти с российского рынка компании должны быть готовы к налогам.