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НовостиВ мире20 апреля 2023 10:31

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024

Край до сих не признали пять стран ЕС
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024

Фото: EAST NEWS

Евросоюз введет безвизовый режим с Косово с 1 января 2024 года, заявила журналистам представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Безвизовый режим между ЕС и Косово будет введен несмотря на то, что край до сих пор не признали еще пять стран Евросоюза.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2022 косовский парламент официально провозгласил независимость края. США и ЕС пообещали сразу же признать решение парламента Косово, Россия выразила решительный протест.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что Сербия и Косово согласовали шаги по нормализации отношений.

Позже полиция самопровозглашенной республики обстреляла автомобиль местного серба Милана Йовановича. Мужчина был госпитализирован с ранением грудной клетки. После этого инцидента президент Сербии Александар Вучич заявил, что применение силы со стороны Белграда на территории Косово и Метохии в настоящее время не является решением проблемы.