Майские праздники в 2023 году не продлят Фото: pixabay.com

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что главы регионов не имеют достаточно полномочий для продления майских праздников в 2023 году.

“Губернаторы не имеют права своим решением устанавливать эти дни у себя в регионах как нерабочие”, – заявил Нилов журналистам, добавив, что в его партии понимают потребность граждан в этом вопросе и поддерживают увеличение количества выходных дней.

Но, как отметил Нилов, правительство РФ уже утвердило календарь выходных дней на этот год, и дополнительные выходные граждане могут получить только от своих работодателей, которые могут поддержать данную инициативу.

Напомним, в начале апреля 2023 года депутаты Госдумы внесли законопроект о продлении майских праздников с первого по девятое число включительно за счет переноса части новогодних выходных на май.

Сайт KP.RU провел опрос среди читателей и выяснил, что 33% граждан поддерживают данную, но четверть опрошенных категорически против и хотят оставить все как есть.