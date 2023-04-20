Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать поддержку Украине в долгосрочной перспективе Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет оказывать поддержку Киеву в долгосрочной перспективе.

На пресс-конференции, которая прошла в четверг, 20 апреля, в столице Украины, Столтенберг сообщил о том, что программа «многолетней» поддержки поможет Киеву отказаться от советского оружия, а также «позволит добиться полной оперативной совместимости» со странами Североатлантического альянса.

Напомним, Столтенберг в четверг, 20 апреля, приехал в Киев. В ходе своего визита он заявил, что страны Североатлантического альянса уже оказали помощь Украине на сумму в 150 млрд евро. По его словам, страны, входящие в НАТО поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд альянса оказывает срочную поддержку Киеву. Все это имеет реальное значение на поле боя, считает генсек НАТО.