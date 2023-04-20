Украинская полиция заблокировала вход в галерею Киево-Печерской лавры Фото: REUTERS

Около 30 сотрудников украинской полиции заблокировали прихожанам вход в галерею Ближних пещер Киево-Печерской лавры. Они не пропускают адвоката и не отвечают, на каком основании блокируют вход. Об этой ситуации рассказали в Союзе православных журналистов.

Половина сотрудников, которые закрыли прихожанам вход в галерею — представители спецназа в красных беретах.

До этого сообщалось, что этот корпус был незаконно опечатан комиссией Министерства культуры Украины. После этого сторонники Украинской православной церкви взломали дверь и смогли пробраться в помещение. Полиция задержала четверых человек, которых обвинили в хулиганстве.

Ранее Дмитрий Песков осудил действия украинской полиции в Киево-Печерской лавре. 19 апреля там прошли стычки верующих с полицией, поскольку протестующие требовали от силовиков решений суда, на основании которых они находятся на территории монастыря.