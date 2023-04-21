Минобороны сообщило, что нештатный сход боеприпаса Су-34 стал причиной взрыва в Белгороде

ЧП произошло в Белгороде 20 апреля на пересечении улиц Ватутина и Галкина. Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС

При выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, сообщило Минобороны РФ. Это и стало причиной сильного взрыва, повредившего дорогу на одной из центральных улиц города.

Минобороны добавило, что по факту инцидента в Белгороде тут же начато расследование. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

"Двадцатого апреля 2023 года около 22.15 по московскому времени при выполнении полета самолета Су-34 Воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет", — рассказал представитель ведомства.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что, согласно предварительным данным, при взрыве пострадали два человека. Одну из пострадавших доставили в больницу.

ЧП произошло в Белгороде 20 апреля на пересечении улиц Ватутина и Галкина. В результате взрыва повреждения получили несколько автомобилей и один магазин. Также повреждено остекление одного из соседних многоквартирных домов.