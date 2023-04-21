ФСБ предотвратила покушение СБУ на мэра Горловки Ивана Приходько

Мэр Горловки Иван Приходько Фото: пресс-служба администрации Горловки

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности РФ по Донецкой народной республике предотвратили покушение на мэра Горловки Ивана Приходько.

Как сообщил глава города в беседе с РИА Новости, покушение готовила Служба безопасности Украины (СБУ). По замыслу сотрудников ведомства, исполнитель должен был использовать большое количество взрывчатого вещества, от которого пострадали жильцы расположенного рядом дома.

По словам сотрудника УФСБ, для совершения покушения департамент контрразведки СБУ завербовал Артема Пызина, которого использовали для сбора информации о дислокации и перемещениях ВС России в Горловке и Енакиево. С момента вербовки за мужчиной велось оперативное наблюдение сотрудниками УФСБ в ДНР, в ходе которого выяснилось, что Пызин следил за Приходько, устанавливая маршруты его передвижения и места пребывания.

Напомним, в феврале этого года российские спецслужбы предотвратили покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова, который разоблачал деятельность украинского ведомства.

Месяц спустя ФСБ предотвратила покушение на главу группы компаний "Царьград" Константина Малофеева. Злоумышленники действовали аналогично, как в случае с Дашей Дугиной: предпринимателю заминировали автомобиль.