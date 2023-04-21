Марочко считает маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели

В ЛНР считают маловероятным контрнаступление ВСУ в ближайшие две недели Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины вряд ли начнут контрнаступление в ближайшие две недели, поскольку им мешают погодные условия, считает подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

«Неблагоприятные погодные условия не позволят противнику осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель», – заявил офицер в беседе с РИА Новости.

Как отметил Марочко, погодные условия не позволяют украинцам вести полноценную разведку с воздуха и использовать тяжелую бронетехнику. Кроме того, заявил подполковник, усиленные позиции российских войск заставляют ВСУ в случае атаки использовать большие ресурсы, которые нужны им для предотвращения прорывов.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ начал «контрштурм» в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц ранее рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ. Он заявил о готовности российских военных отражать любые атаки противника, отметив высокий моральный дух и боевой азарт бойцов.