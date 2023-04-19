Минобороны Украины сообщило о начале контрнаступления ВСУ по четырем направлениям в Донбассе

Российские бойцы уже контролируют почти 90% Артемовска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия уже ведет контрнаступление в Донбассе. По ее словам, ВСУ ведут “контрштурм” в Артемовске и Авдеевке, а также в районе Марьинки и Лимана.

“Наступление сегодня идет на четырех направлениях, это Бахмутское, Марьинское, Авдеевское и Лиманское. Это контрнаступательные действия, это контрштурм. То, что сейчас происходит на фронте — это элемент контрнаступления”, – заявила замминистра обороны в эфире украинского телеканала.

Тем временем российские бойцы продолжают успешное вытеснение ВСУ из Артемовска. На данный момент, по сообщениям советника врио главы ДНР Яна Гагина, под контролем российских сил находится почти 90% города. Минобороны России сообщило, что подразделения Воздушно-десантных войск России блокировали Артемовск с северной и южной окраин города, а штурмовыми отрядами за сутки освобождены еще три квартала города.

Напомним, военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассмотрел все возможные сценарии возможного контрнаступления ВСУ, а также на линии соприкосновения не только убедился в готовности российских бойцов отражать любые атаки противника, но и отметил высокий моральный дух и “боевой азарт” российских военных.