Взрыв в Винницкой области Украины повредил объект стратегической инфраструктуры Фото: REUTERS

Пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в ходе выступления на национальном телемарафоне «Единые новости» заявила, что в Винницкой области в результате взрыва был поврежден инфраструктурный объект.

Она отметила, что попадание было по объекту именно стратегической инфраструктуры.

Напомним, 21 апреля на территории всей Украины объявили воздушную тревогу. Сначала сирены заработали в Полтавской области, а позже и в остальных регионах страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, вечером 19 апреля жители Киева сообщили о том, что в небе над городом прозвучали несколько мощных взрывов. Местные СМИ написали, что вспышка произошла из-за падения спутника NASA, а, чтобы избежать жертв от падения обломков, была объявлена воздушная тревога. Однако в NАSA позже опровергли данные о падении спутника.

В свою очередь, специалисты главного центра специального контроля при космическом агентстве Украины связали вспышку в небе над Киевом со входом космического тела в плотные слои атмосферы.