На Украине объяснили вспышку в небе над Киевом

Украинский центр спецконтроля связал вспышку в небе над Киевом с вхождением космического тела в атмосферу Фото: REUTERS

Главный центр специального контроля (ГЦСК) при космическом агентстве Украины сообщил, что вспышка в небе над Киевом может быть связана со входом космического тела в плотные слои атмосферы.

В сообщении, размещенном на сайте центра, говорится, что вечером 19 апреля инфразвуковые средства зафиксировали на территории Украины «высокоэнергетическое акустическое событие». По его расчетам, эпицентр взрыва пришелся на Киевскую область.

«Событие вероятно связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется», - заявили в ГЦСК.

Как ранее писал сайт KP.RU, вечером 19 апреля в небе над Киевом прозвучали несколько мощных взрывов. Жители города и средства массовой информации видели яркие вспышки и слышали громкие звуки. В Киеве объявили воздушную тревогу.

Позже местные СМИ заявили, что вспышка произошла из-за падения спутника NASA. По их данным, тревогу объявили, чтобы избежать жертв от падения обломков. Однако в NASA опровергли данную информацию, заявив, что спутник находится на орбите.