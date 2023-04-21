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НовостиВ мире21 апреля 2023 8:28

Столтенберг: все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс

Будущее Украины – в семье альянса, считает генсек НАТО
Екатерина КОСОБОКОВА
Все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс

Все члены НАТО согласны с тем, что Украина должна войти в альянс

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что все члены НАТО согласились с тем, что Украина должна стать участником альянса.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса», - отметил генсек НАТО.

По его словам, будущее Украины - это быть «в семье альянса».

Напомним, 20 апреля Столтенберг посетил Киев с визитом. Выступая там, генсек НАТО заявил, что Украина рано или поздно войдет в состав Североатлантического альянса. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия не допустит того, чтобы Украина стала членом НАТО, так как это может стать угрозой для безопасности РФ.

Как писал сайт KP.RU, Столтенберг ранее сообщил, что страны НАТО обсудят на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии передачу Украине различных типов самолетов. Он напомнил, что ранее Киев уже получил самолеты МиГ-29 от Польши и Словакии.