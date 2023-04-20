Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно вступит в альянс

Столтенберг заявил, что Украина рано или поздно вступит в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рано или поздно Украина станет членом Североатлантического альянса.

“Надлежащее место Украины – в евроатлантической семье, в НАТО. И со временем наша поддержка поможет сделать это возможным”, – заявил глава альянса после своего визита в Киев.

Напомним, недопущение вступления Киева в НАТО является одной из целей проведения спецоперации на Украине. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что вступление Украины в альянс может стать угрозой безопасности России.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, американист Юрий Рогулев считает, что Украина не нужна альянсу, а активное участие НАТО в конфликте является рычагом давления на Россию.

Издание Global Times считает, что Украина просто используется для ослабления России и сохранения “гегемонии США”. Сайт KP.RU рассказывал пять причин, почему Киев до сих пор не примкнул к альянсу. Против вступления украины в НАТО высказывались как члены альянса, так и почти половина граждан Украины.