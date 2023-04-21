The Hill: 19 конгрессменов США призвали Байдена перестать помогать Украине

19 конгрессменов США призвали Байдена перестать помогать Украине Фото: REUTERS

Американское издание The Hill сообщило, что 19 республиканцев Конгресса США написали письмо президенту Джо Байдену, в котором просят прекратить помогать Украине.

«Мы глубоко обеспокоены тем, что траектория американской помощи украинским военным угрожает дальнейшей эскалацией и лишена столь необходимой стратегической ясности», - цитирует конгрессменов издание.

Отмечается, что свои подписи под письмом поставили 19 республиканцев. По их мнению, поддержка Киева со стороны США только увеличивает угрозу прямого конфликта с Россией, а Байден должен больше внимания уделять усилиям по продвижению мирного соглашения между РФ и Украиной.

Напомним, 19 апреля стало известно о том, что Байден поручил выделить Киеву еще один пакет помощи в размере 325 млн долларов. Сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, управляемые ракеты для машин Bradley, противотанковые комплексы АТ-4, мины и устройства для преодоления заграждений. Кроме того, в поставку войдут девять миллионов патронов для огнестрельного оружия, а также высокоточные боеприпасы для авиации и автомобили логистической поддержки.

Как писал сайт KP.RU, в начале апреля Вашингтон заявили об очередном пакете помощи Украине на общую сумму в 2,6 миллиарда долларов.