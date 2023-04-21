Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России своей политикой в отношении Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО посягают на безопасность России своими действиями по вовлечению Украины в североатлантический военный блок.

“Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны”, – заявил Песков журналистам.

Так, он отметил, что проводимые блоком НАТО действия в отношении Киева демонстрируют правильность решения Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что российский лидер еще до начала СВО неоднократно говорил о желании Западных союзников Киева создать очаг напряженности у границ России.

Напомним, Песков ранее отметил, что одной из целей проведения СВО является недопущение вступления Украины в альянс НАТО. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что непосредственное участие Запада в украинском конфликте свидетельствует о желании союзников Киева “уничтожить все русское” и создать постоянную угрозу безопасности России.