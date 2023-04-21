Представитель кабмина ФРГ Хоффман: вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Вопрос о вступлении Киева в НАТО будет обсуждаться только после окончания конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн заявила, что вступление Украины в НАТО не является вопросом ближайшего времени. Данная тема, по ее словам, будет решаться позднее.

“Вступление обсуждается партнерами по НАТО, но решение не стоит на повестке дня”, – заявила Хоффман на брифинге, комментируя слова главы альянса Йенса Столтенберга о согласии всех стран военного блока с необходимостью принятия Украины в альянс.

Хоффман отметила, что этот вопрос нельзя обсуждать из “чувства солидарности” и обсуждения вступления Киева в НАТО начнутся только после завершения конфликта на Украине.

Напомним, политику НАТО по вовлечению Киева в состав альянса в Кремле называют посягательством на безопасность России, а также показателем верности решения Владимира Путина о необходимости проведения спецоперации на Украине.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что военный блок и так является прямым участником конфликта. Также он отмечал, что без вмешательства НАТО конфликт давно бы закончился, но Запад решил использовать Украину для “уничтожения всего русского” и поддержания очага напряженности у границ с Россией.