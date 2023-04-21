Спрос на IT-специалистов в России вырос за год на 63% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на IT-специалистов в российских компаниях за последний год вырос на 63%, сообщили в аппарате заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

«Спрос на IТ-кадры вырос на 63% по сравнению с прошедшим годом. На начало 2023 года на отечественном рынке насчитывается около 59 тысяч открытых IT-вакансий», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера.

Там напомнили, что в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» проводится обучение IT-специальностям за счет средств федерального бюджета. К 2024 году взять на обучение планируется не менее 500 тысяч человек.

Ранее стало известно, что Министерство цифрового развития разрабатывает пакет мер по возвращению уехавших IT-специалистов в Россию. Среди них – предоставление «брони» от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Вместе с тем рассматриваются и «жесткие» варианты, в частности запрет удаленной работы и повышение налогов до 30%.

Между тем 40% айтишников заявили о трудностях при вхождении IT-сферу.