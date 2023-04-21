Орбана удивили заявления Столтенберга о том, что все страны НАТО ждут Украину в альянсе Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан эмоционально отреагировал на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что все страны альянса, якобы, ждут Украину в своих рядах. Об этом политик написал в своём Twitter-аккаунте.

«Что?!», - такой риторический вопрос задал Орбан в своём посте, приложив к нему фотографию с выступления Столтенберга.

Напомним, что Венгрия выступает категорически против даже обсуждений вступления Украины в НАТО до тех пор, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, угнетаемых властями Киева.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Столтенберг единолично высказался за всех глав государств, являющихся членами НАТО, о том, что все участники альянса якобы готовы и хотят видеть Украину в своих рядах. По мнению генсека, будущее Украины - «в семье НАТО».