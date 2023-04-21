Бывший генерал армии США Ходжес спрогнозировал контрнаступление ВСУ через несколько недель

Бывший генерал армии США дал прогноз о контрнаступлении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший генерал армии США Бен Ходжес заявил, что украинская армия через несколько недель начнет контрнаступление на южном направлении. По его мнению, на данный момент Киев якобы пытается выиграть время на подготовку атаки, отвлекая внимание на Артемовск.

“Обороняя Бахмут (российское название Артемовск), генштаб Киева планировал выиграть время на подготовку контрнаступления”, – заявил экс-генерал. Ходжес считает, что ВСУ попытаются прорвать российскую оборону на южном направлении и через Мелитополь выйти к Азовскому морю.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц ранее рассказывал возможные сценарии контрнаступления ВСУ. Он тоже считает, что наиболее вероятная цель предстоящей атаки – Мелитополь, откуда для Киева откроется дорога к Азовскому морю.

Данный план, по его словам, красив “только на бумаге”. Отражая украинские “разведки боем”, российские военные демонстрируют не только абсолютную готовность к любым, даже внезапным атакам, но и "азартное желание" отбивать их.

Американский военный аналитик Шон Белл считает, что данное контрнаступление ВСУ станет последней главой конфликта на Украине. По его словам, украинские бойцы “быстро выдохнутся”, что на фоне ослабевающей поддержки Запада приведет к поражению Киева.