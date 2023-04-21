Yeni Safak: Вашингтон может отказаться от военной поддержки Киева накануне контрнаступления ВСУ

США могут отказаться от помощи Киеву накануне контрнаступления ВСУ Фото: REUTERS

Обозреватель издания Yeni Safak Кадир Устюн допустил, что США могут отказаться от военной поддержки Киева накануне запланированного весеннего контрнаступления ВСУ.

“В связи с утечкой секретных документов в преддверии контрнаступления, которое ожидается весной, Вашингтон начал пересматривать отношение к ситуации на Украине”, – считает журналист.

По мнению Устюна, из-за недавней утечки секретных данных Пентагона администрация Джо Байдена испытывает колоссальное давление в вопросе военной помощи Украине. Журналист закончил тем, что назвал “невозможной” победу Киева в конфликте, несмотря на военную помощь НАТО.

Ранее бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер отмечал, что данная утечка скажется на качестве американской разведки и также нанесет удар по возможностям ВСУ в предстоящем контрнаступлении.

Среди сотни рассекреченных документов Пентагона есть множество файлов о состоянии украинской армии и ее планах на весну 2023 года. Издание War Zone отметило, что данный “слив” открывает огромные возможности для российской разведки и также ставит под угрозу контрнаступление Киева.