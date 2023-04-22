Космонавт Олег Новицкий: «Если позовут во вторую часть «Вызова» на МКС сниматься —соглашусь»

Космонавт Новицкий рассказал, что согласился бы сняться в продолжении фильма "Вызов". Фото: Роскосмос.

Космонавт Олег Новицкий согласился бы сняться в продолжении фильма «Вызов». Об этом он рассказал в интервью KP.RU.

По словам Новицкого, он не собирается делать актерскую карьеру, так как ему нравится его работа, но примерить на себя амплуа артиста космонавту было очень интересно.

«У меня лучшая работа в мире, которой я отдаю себя всего без остатка. И собираюсь работать на ней ещё довольно долго! Вот если позовут во вторую часть фильма опять в космосе сниматься —тогда соглашусь», - сказал Олег Новицкий.

Космонавт подчеркнул, что съемки в фильме были для него «государственной задачей».

Полностью интервью с Олегом Новицким читайте здесь на KP.RU.

Напомним, в широком прокате главная киносенсация года - фильм «Вызов» стартовал 20 апреля. Это проект Первого канала и «Роскосмоса». Съемки в невесомости, полет актеров на МКС - такого в истории еще не было. Это фильм о подвиге женщины-врача, которая должна за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта.

Корреспондент KP.RU Денис Корсаков поделился первыми впечатлениями после премьеры снятого в космосе фильма здесь на KP.RU.