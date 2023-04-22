Странами G7 пока не обсуждалось введение полного запрета на экспорт товаров в Россию

В G7 пока не обсуждалось введение полного запрета на экспорт товаров в России Фото: REUTERS

В странах-представительницах «Большой семерки» G7 пока не обсуждалось введение полного запрета на экспорт товаров в Россию в связи с украинским конфликтом. Об этом журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

«Я могу сказать о том, что дискуссии о введении полного запрета на экспорт не было. Эта идея гуляет вокруг, но она не обсуждалась на встрече министров G7 в Японии», - приводит слова представителя ЕС ТАСС.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что некоторые ключевые страны-союзницы Киева, в числе которых и США, задумались о введении почти полного запрета на экспорт товаров в РФ. Как сообщало издание, G7 думают над этим перед майским саммитом в Японии. Они планировали привлечь к реализации этой идеи и страны ЕС.

Ситуацию уже прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Он заявил, что западные санкции против РФ, как уже существующие, так и новые, бьют по мировой экономике и могут привести к экономическому кризису во всем мире.