В Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации от кори по России превышает 95% Фото: REUTERS

В России невозможна эпидемия кори, поскольку средняя иммунизация по стране превышает 95%. Такие данные привели в Роспотребнадзоре.

Как заявили в ведомстве, процент иммунизации позволяет исключить риски эпидемии. В отдельных очагах уровень иммунизации не такой высокий, из-за чего ситуация может усложниться.

«На 20 апреля очаги кори в регионах с наиболее сложной эпидситуацией (Новосибирская область, Республика Дагестан, Самарская область) локализованы», - отметили в пресс-службе, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова говорила об осложнении эпидемиологической ситуации с корью в России. При этом, локальные очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер вводить не планируется.

По словам главы клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, корью все равно переболеют те, кому никогда не делали прививку от этой болезни.