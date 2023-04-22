Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 апреля 2023 6:27

Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине после избрания президентом

Трамп намерен урегулировать украинский конфликт сразу после победы на президентских выборах
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине после избрания президентом

Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине после избрания президентом

Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем намерении разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах в 2024 году. С таким заявлением он выступил перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

«В порядок нужно привести наши города и сделать еще много всего, еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. После того, как мы выиграем выборы, я разрешу чудовищную ситуацию между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп после своей победы на выборах обещал, что США добьются полной экономической независимости от КНР и Китай лишится статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Осенью прошлого года экс-президент прямо обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала начало и развитие конфликта на Украине.