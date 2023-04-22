Трамп заявил, что сможет остановить конфликт на Украине после избрания президентом Фото: REUTERS

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем намерении разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах в 2024 году. С таким заявлением он выступил перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

«В порядок нужно привести наши города и сделать еще много всего, еще до того, как я окажусь в Овальном кабинете. После того, как мы выиграем выборы, я разрешу чудовищную ситуацию между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

Кроме того, Трамп после своей победы на выборах обещал, что США добьются полной экономической независимости от КНР и Китай лишится статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Осенью прошлого года экс-президент прямо обвинил администрацию Байдена в том, что она спровоцировала начало и развитие конфликта на Украине.