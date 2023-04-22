Российские войска освободили три квартала на западе Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские войска за прошедшие сутки смогли освободить три квартала на западе города Артёмовск. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, на Донецком направлении отряды штурмовиков за минувшие 24 часа освободили три квартала Артёмовска.

Воздушно-десантные силы РФ не только поддерживали штурмовые отряды в овладении городом, но и сковывали украинские подразделения на флангах, заявил представитель МО РФ.

22 апреля тало известно также, что артиллеристы подразделения группировки войск «Центр» из России на Краснолиманском направлении смогли нанести огневое поражение по более 130 целям стороны противника.

Между тем, от обстрелов ВСУ пострадал Рыльский район в Курской области. Со стороны Украины зафиксировано более 20 прилетов, об этом заявил губернатор Роман Старовойт.