Рогов: украинские войска накапливают технику на заводах и гражданских объектах Фото: REUTERS

Украинские войска начали накапливать различную военную технику на металлургических заводах подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказываю РИА Новости со слов главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Для скопления техники они забрали почти все крупные гражданские объекты.

Также он добавил, что большое количество различного вооружения скрыто в цехах завода «Запорожсталь», а также они используют овощехранилища и зернохранилища в населенных пунктах вдоль линии боевых действий.

При этом он отметил, что «Запорожсталь» — огромное предприятие, где много различных и закрытых объектов и помещений.

Ранее Владимир Рогов рассказывал, что на Запорожском направлении участились случае перехода бойцов ВСУ к армии России. Они стали гораздо чаще отказываться защищать преступный режим Зеленского. В качестве примера он рассказал о случае, как восемь украинских бойцов сдались в влен за сутки.