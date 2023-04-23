В Минобороны Швеции посоветовали Украине готовиться к затяжному конфликту

В Минобороны Швеции предложили Киеву готовиться к длительному конфликту. Фото: REUTERS

Министр обороны Швеции Пол Йонсон посоветовал Киеву готовиться к долгому конфликту. Об этом он сказал в кулуарах встречи контактной группы на авиабазе Рамштайн (ФРГ).

Глава шведского оборонного ведомства обратил внимание Украины и ее союзников на важность обеспечения логистики снабжения ВСУ боеприпасами и запчастями, пишет «РБК-Украина». Также Йонсон предложил Киеву добиваться превосходства в воздухе при помощи систем ПВО.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании предположили, что украинский конфликт может продолжиться и в 2024 году. Такой прогноз глава Минобороны страны Бен Уоллес озвучил в интервью The New York Times.

Тем временем бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о своем намерении разрешить украинский конфликт в случае победы на президентских выборах в 2024 году. С таким заявлением он выступил перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

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