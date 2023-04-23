Военная спецоперация на Украине 23 апреля 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 23 апреля 2023 года.

На Краснолиманском направлении российские артиллеристы поразили более 130 целей. Также было уничтожено около 30 артиллерийских позиций.

Российские войска освободили три квартала на западе Артемовска. Помощь и поддержку оказали воздушно-десантные силы РФ.

Родственники призванных в ряды ВСУ украинцев вышли на протестный митинг в Кривом Роге. Люди требуют лучшего отношения к бойцам и хоть какого-то снабжения.

Бойцы украинской армии всё чаще начинают складывать оружие и переходить на сторону России, по крайней мере в Запорожской области. Об этом заявил руководитель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В Константиновке и Часовом Яре начались бунты среди военнослужащих украинской армии, которые больше не хотят сражаться за киевский режим. Как минимум о двух таких инцидентах рассказал бизнесмен Евгений Пригожин.

На территории локомотивного депо в Мелитополе утром в 07:45 произошел подрыв. Его организовали украинские диверсанты.

Украинские войска начали накапливать различную военную технику на металлургических заводах подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.