Президент Бразилии Лула да Силва заявил о поиске третьей альтернативы для мира на Украине Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен найти третью альтернативу для того, чтобы построить мир на Украине.

«Я хочу найти третью альтернативу, которая заключается в построении мира», — цитирует бразильского лидера Reuters.

Как писал сайт KP.RU, ранее Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что у него в планах нет посещения России или Украины до того момента, пока не будут созданы условия для прекращения конфликта.

По его словам, Бразилия выступает за поиск урегулирования ситуации на Украине мирным путем. Поэтому Луис Инасиу Лула да Силва предлагает собрать группу стран, которые вместе с Россией и Украиной сядут за стол переговоров.

Напомним, ранее бразильский лидер предложил создать аналог G20 для обсуждения конфликта на Украине. По его мнению, западные страны делают все для продолжения конфликта, тогда как РФ является гарантом долгосрочного мира во всем мире.