МВД России включило в теоретический экзамен на водительские права вопросы об электросамокатах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских прав. Теперь в них содержатся вопросы, которые касаются правил использования электросамокатов, а также других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Как пишет ТАСС, изменения были внесены из-за корректировки правил дорожного движения (ПДД), которая произошла ранее и начала действовать с 1 марта 2023 года.

Как ранее писал сайт KP.RU, осенью 2022 года правительство России одобрило изменения в ПДД, согласно которым были уточнены правила проезда в стране перекрестка с круговым движением. Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель должен уступить дорогу машинам, которые двигаются по перекрестку с круговым движением. Корректировки вступили в силу с 1 марта 2023 года.

Корректировка ПДД коснулась и электросамокатов. Согласно изменениям, их водителям с 1 марта необходимо соблюдать правила дорожного движения, а в самих ПДД появился такой термин, как средство индивидуальной мобильности.