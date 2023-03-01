В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением с 1 марта 2023 года

В России внесли изменения в ПДД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России внесли уточнения в правила проезда перекрестка с круговым движением. Изменения были одобрены правительством осенью 2022 года и вступают в действие с 1 марта 2023 года.

Теперь при въезде со второстепенной дороги водитель обязан уступить дорогу автомобилям, движущимся по перекрестку с круговым движением.

Подробнее о том, как изменились правила и какие частности должны учитывать водители, проезжая перекресток с круговым движением, здесь на KP.RU.

Напомним, в России стартует эксперимент по дистанционной продаже лекарств с 1 марта 2023 года. Схема по дистанционной продаже рецептурных препаратов будет отрабатываться в Москве, Московской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что цены на сигареты в России вырастут на 10% с 1 марта 2023 года.

О том, что изменится в России с 1 марта 2023, как теперь кататься на электросамокатах, жечь костры на дачах и платить за мусор, читайте здесь на KP.RU.