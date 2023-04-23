Журналист Херш: глава ЦРУ Бернс отчитал Зеленского за новые Mercedes у чиновников и генералов

Журналист Херш назвал уровень коррупции на Украине запредельным Фото: EAST NEWS

Американский журналист Сеймур Херш рассказал, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отчитал президента Украины Владимира Зеленского за то, что чиновники и генералы ездят в Киеве на новых автомобилях Mercedes.

В интервью RT журналист назвал уровень коррупции на Украине «запредельным». По его словам, в США начинают «очень злиться» на украинского лидера за то, что он «слишком много прикарманивает себе». Херш рассказал, что представители Соединенных Штатов передали Зеленскому список из 35 фамилий предполагаемых коррупционеров, после чего президент Украины уволил 10 из них.

Как писал сайт KP.RU, ранее Херш также заявил, что западным странам известно о том, что поставляемое Украине оружие попадает на черный рынок, но они умалчивают об данном факте.

Напомним, ранее американский лидер Джо Байден поручил выделить Киеву очередной пакет военной помощи на общую сумму в 325 млн долларов.