Десятки тысяч человек вышли на массовые протесты в Израиле против судебной реформы Фото: REUTERS

В Израиле продолжаются массовые протесты против судебной реформы. Акции проходят по всей стране, несмотря на заявления властей о приостановке утверждения проекта как минимум до лета.

Так, по данным The Times of Israel, вечером в субботу, 22 апреля, на улицы в Тель-Авиве вышли порядка 110 тысяч жителей города для того, чтобы выразить недовольство судебной реформой. Организаторы заявили, что в протестах приняли участие 165 тыс. человек. Массовые акции прошли не только в столице страны, но и в других крупных городах Израиля.

Напомним, масштабные протесты происходят в стране уже несколько недель. Жители Израиля настаивают на полном запрете судебной реформы. Организаторами акций выступают представители оппозиции. По их мнению, власти своим решением об отложении проведения реформы просто надеются выиграть время для того, чтобы успокоить митингующих.

Как ранее писал сайт KP.RU, 27 марта президент Израиля Ицхак Герцог призвал власти страны немедленно остановить процесс принятия судебной реформы, вызвавшей массовые протесты в Тель-Авиве, Иерусалиме и других израильских городах. Он подчеркнул, что судебная реформа разделила население страны и поставило под угрозу национальную безопасность Израиля, его экономику и общество.