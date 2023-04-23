Российские отряды штурмовиков освободили два квартала в Артемовске Фото: Александр КОЦ

На Донецком направлении российскими штурмовыми отрядами за прошедшие сутки были освобождены еще два квартала в западной части Артемовска. Об этом в воскресенье, 23 апреля, проинформировали в министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поддержку отрядам штурмовиков по освобождению города на северной и южной окраинах оказывали военнослужащие Воздушно-десантных войск РФ. Кроме того, в указанном районе авиация сделала шесть самолетовылетов, артиллерия выполнила 72 огневые задачи.

Как ранее писал сайт KP.RU, 22 апреля 2023 года Минобороны РФ проинформировало об освобождении российскими штурмовыми отрядами трех кварталов на западе Артемовска. В этом их поддерживали Воздушно-десантные силы РФ, они также сковывали подразделения украинских военных на флангах.

Между тем, местные жители рассказывают о разработанной мародерами из Вооруженных сил Украины схеме грабежа жилищ в городе. Они имитируют перестрелки около домов, их жители пугаются и убегают, а в это время мародеры выносят ценности из жилищ.