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НовостиПолитика23 апреля 2023 2:25

Житель Артемовска: ВСУ имитируют бои рядом с домами, чтобы грабить жилища

Рабочий Муляр рассказал, что награбленное централизованно вывозится по личным адресам мародеров
Мария ПАВЛОВА
Житель Артемовска рассказал, как мародеры из ВСУ имитируют перестрелки около жилых домов, чтобы потом грабить их.

Житель Артемовска рассказал, как мародеры из ВСУ имитируют перестрелки около жилых домов, чтобы потом грабить их.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Артемовска Александр Муляр рассказал о схеме грабежа жилищ в Артемовске, которую разработали мародеры из ВСУ. По словам Муляра, они имитируют перестрелки около домов, чтобы вынести из жилища ценные вещи, когда напуганные хозяева убегут.

«У жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. Как правило, после начала стрельбы жители убегают из своих домов, после чего их собственность растаскивается военнослужащими ВСУ», - рассказал Муляр РИА Новости.

Мужчина уточнил, что в системе ВСУ существует специализированное почтовое подразделение, которое занимается вывозом награбленного имущества по личным адресам участвующих в грабежах украинских военных.

По словам Муляра, мародеры из ВСУ забирают из домов мирных жителей драгоценные металлы и бытовую технику, а после них в квартирах остаются использованные шприцы от наркотических препаратов.

Ранее сообщалось, что в Артемовске военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей.

Также в ДНР заявили о взрыве ВСУ четырех многоэтажек с местными жителями при отступлении из Артемовска.

Напомним, в Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями. Украинские военные также стреляли в спину жителям, когда их эвакуировали. Подробности здесь на KP.RU.