Житель Артемовска: ВСУ имитируют бои рядом с домами, чтобы грабить жилища

Житель Артемовска рассказал, как мародеры из ВСУ имитируют перестрелки около жилых домов, чтобы потом грабить их. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Артемовска Александр Муляр рассказал о схеме грабежа жилищ в Артемовске, которую разработали мародеры из ВСУ. По словам Муляра, они имитируют перестрелки около домов, чтобы вынести из жилища ценные вещи, когда напуганные хозяева убегут.

«У жилища потенциальной жертвы симулируется мини-сражение: стреляет танк, БМП, имитируется стрелковый бой. Как правило, после начала стрельбы жители убегают из своих домов, после чего их собственность растаскивается военнослужащими ВСУ», - рассказал Муляр РИА Новости.

Мужчина уточнил, что в системе ВСУ существует специализированное почтовое подразделение, которое занимается вывозом награбленного имущества по личным адресам участвующих в грабежах украинских военных.

По словам Муляра, мародеры из ВСУ забирают из домов мирных жителей драгоценные металлы и бытовую технику, а после них в квартирах остаются использованные шприцы от наркотических препаратов.

Ранее сообщалось, что в Артемовске военный ВСУ расстрелял двух мирных жителей.

Также в ДНР заявили о взрыве ВСУ четырех многоэтажек с местными жителями при отступлении из Артемовска.

Напомним, в Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвал с мирными жителями. Украинские военные также стреляли в спину жителям, когда их эвакуировали. Подробности здесь на KP.RU.