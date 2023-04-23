Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире23 апреля 2023 14:42

Лавров: Россия не забудет и не простит Вашингтону невыдачу виз журналистам для работы в Совбезе ООН

Данный факт противоречит заявлениям США о защите свободы слова
Сергей ЧИКОВ
Лавров заявил, что Россия не забудет и не простит невыдачу виз российским журналистам

Лавров заявил, что Россия не забудет и не простит невыдачу виз российским журналистам

Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал “глупостью” невыдачу российским журналистам виз для работы в СБ ООН. По его словам, Россия не забудет и не простит подобное отношение.

“Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался”, – заявил Лавров.

Дипломат отметил, что данный факт противоречит “клятвенным заверениям” США о защите свободы слова и свободы доступа к информации.

Лавров добавил, что работу журналистов возьмет на себя МИД РФ и призвал внимательнее следить за сообщениями министерства и активно распространять их. По его мнению, к ним будет гораздо больше интереса в отличие от “процеживаемой” Западом информации.

Напомним, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США и об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

В Кремле пообещали насыщенное председательство России в Совете безопасности ООН. Российская сторона будет председательствовать в Совбезе организации весь апрель 2023 года.