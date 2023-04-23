Лавров: Россия не забудет и не простит Вашингтону невыдачу виз журналистам для работы в Совбезе ООН

Лавров заявил, что Россия не забудет и не простит невыдачу виз российским журналистам Фото: ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров назвал “глупостью” невыдачу российским журналистам виз для работы в СБ ООН. По его словам, Россия не забудет и не простит подобное отношение.

“Я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что, все-таки, на этот раз с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался”, – заявил Лавров.

Дипломат отметил, что данный факт противоречит “клятвенным заверениям” США о защите свободы слова и свободы доступа к информации.

Лавров добавил, что работу журналистов возьмет на себя МИД РФ и призвал внимательнее следить за сообщениями министерства и активно распространять их. По его мнению, к ним будет гораздо больше интереса в отличие от “процеживаемой” Западом информации.

Напомним, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США и об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

В Кремле пообещали насыщенное председательство России в Совете безопасности ООН. Российская сторона будет председательствовать в Совбезе организации весь апрель 2023 года.