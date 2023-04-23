“Конечно, это чушь!”. Бывший агент MI6 Крук назвал слухи о контрнаступлении ВСУ попыткой напугать Россию

Слухи о масштабном контрнаступлении ВСУ являются попыткой напугать российских военных Фото: REUTERS

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук назвал попыткой выдать желаемое за действительное предстоящее контрнаступление украинской армии. По его словам, слухи о масштабе и разрушительности предстоящей атаки ВСУ являются попыткой напугать российские силы

“Они себе вообразили, что Россия настолько хрупка, что даже объявление об этом огромном наступлении заставит российские войска паниковать, они испугаются, и это приведет к кризису в Москве”, – отмечает разведчик.

По его словам, подобное “магическое мышление” не имеет ничего общего с реальностью, и напугать российские войска заявлениями о грандиозном наступлении невозможно.

“Конечно, это чушь!” – считает Крук.

Напомним, Киев планирует провести масштабное контрнаступление весной 2023 года. В МИД Украины признают, что военная поддержка ВСУ находится под угрозой, и Киеву придется демонстрировать серьезные успехи на поле боя, чтобы избежать навязывания новых компромиссов в духе “Минска-3”.

Военный корреспондент “Комсомольской правды” Александр Коц рассказывал три возможных сценария этого контрнаступления. По его словам, наиболее вероятным будет попытка узким фронтом пройти до Мелитополя из Запорожья.

Однако, по его словам, данный план красив “только на бумаге”. При отражении украинских “разведок боем” российские силы не только показывают полную готовность к их отражению, но и “азартное желание” делать это.