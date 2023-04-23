FT: Зеленский боится, что масштабная мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления

Зеленский опасается провала контрнаступления из-за недостатка людей в ВСУ Фото: REUTERS

Издание Financial Times заявило, что президент Украины Владимир Зеленский боится провала запланированного весеннего контрнаступления ВСУ из-за недостатка военных.

“Правительство ожидает, что ряды штурмовых подразделений пополнят около 40 тысяч солдат. Но руководство боится, что их не хватит”, – комментируют авторы статьи зимнюю мобилизационную кампанию на Украине.

По мнению журналистов, провал контрнаступления может заставить Западных союзников Киева отказаться военной поддержки и перейти к поиску дипломатических путей решения конфликта.

Напомним, в Киеве признают вероятность подобного сценария. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Запад может склониться в сторону компромисса с Россией в случае провала контрнаступления ВСУ из-за ослабевающей поддержки среди политиков Европы.

Американский военный аналитик Шон Бэлл считает, что данное наступление станет последней главой конфликта на Украине. По мнению эксперта, ВСУ “быстро выдохнутся” в атаке, что на фоне слабеющей поддержки Запада приведет к победе России.