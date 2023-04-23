Кадыров сообщил об отправке в зону спецоперации бойцов 94-го полка Росгвардии

Кадыров сообщил об отправке в зону СВО знаменитого 94-й полка оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону спецоперации на Украине отправились бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады оперативного назначения Росгвардии.

“И снова в деле знаменитый 94-й полк оперативного назначения 46-й ОБрОН СКО ВНГ России. Название длинное, но враги произносят его скороговоркой и стараются избегать встречи с бойцами подразделения”, – заявил глава республики в своем телеграм-канале.

Кадыров отметил, что фонд Ахмата-Хаджи Кадырова приобрел на нужны подразделения 14 “Уралов” и 10 “Патриотов”, а бойцы подразделения отправились в зону СВО в отличном настроении и с четкими намерениями.

“Желаю им удачи, успехов и скорейшей победы”, – добавил Кадыров.

Напомним, в начале 2023 года Рамзан Кадыров сообщал, что в спецоперации на Украине приняло участие более 21 тысячи чеченских бойцов, а также отмечал вклад Глава Чечни отметил также деятельность Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который решает гуманитарные проблемы на освобожденных территориях.

Недавно глава Чечни рассказал о ситуации с окружением нескольких бойцов спецназа «Ахмат» в районе Белогоровки, которые оказались заперты в одном здании и в течение пяти дней отбивались от атак противника, но впоследствии вырвались из окружения и уничтожили много боевиков.