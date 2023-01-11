Кадыров: более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в СВО на Украине

Рамзан Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов участвовали в СВО с ее начала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 21 тысячи чеченских бойцов приняли участие в специальной военной операции России на Украине с ее начала. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, отметив, что усилия чеченских военных существенно способствовали выполнению ряда стратегических задач СВО.

По словам Кадырова, сейчас в зоне спецоперации находятся более 9 тысяч чеченских военнослужащих. Глава Чечни отметил также деятельность Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, который решает гуманитарные проблемы на освобожденных территориях.

«Фонд распределяет среди местного населения продовольствие, одежду, средства гигиены, постельные принадлежности, решает иные злободневные вопросы. Масштабную помощь РОФ оказывает и участникам специальной военной операции», - отметил Кадыров.

Напомним, Кадыров заявил, что ВСУ окончательно исчерпали себя.

Также Рамзан Кадыров опубликовал видео обучения бойцов управлению БПЛА в зоне спецоперации.

Ранее российское Минобороны показало пуски «Искандеров» по объектам военной инфраструктуры Украины.

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