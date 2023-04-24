Минюст России готовит отмену возможности смены пола в паспорте Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство юстиции России планирует на законодательном уровне исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко.

Как пишет ТАСС, такая мера станет одним из первых шагов по закреплению семейных ценностей в законодательстве РФ.

Чуйченко напомнил, возможность менять пол в паспорте россияне получили в 1997 году, когда «тон в формировании» таких норм задавали международные организации.

По словам руководителя Минюста РФ, сейчас для того, чтобы сменить пол в паспорте, нужно представить соответствующую справку из медицинского учреждения. При этом не обязательно хирургическое вмешательство. Таким образом смена пола в паспорте вызывает юридические коллизии, но, главное, по мнению Чуйченко, не соответствует конституционным приоритетам России.

Глава Минюста России добавил, что уже в ближайшее время ведомство приступит к работе по внесению изменений в российское законодательство для того, чтобы исключить смену пола в паспорте.

Чуйченко также привел статистику, согласно которой с 2018 по 2022 годы в России было зарегистрировано более 2,7 тыс. случаев смены пола по документам.

Как писал сайт KP.RU, недавно Роскомнадзор утвердил критерии оценки публикующихся в интернете материалов, содержащих пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, полностью запрещающий пропаганду ЛГБТ в социальных сетях, СМИ, кино и рекламе.